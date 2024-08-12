Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuş, medya ve eğlence sektörlerinde dikkat çeken bir kariyere sahip başarılı bir sunucudur. Medya dünyasına İstanbul FM'de radyo programcılığı yaparak adım atan Cebeci, ardından TRT 1'de muhabirlik ve oyunculuk alanlarında yeteneklerini sergilemiştir. "Kanıt" ve "Nuri" dizileri ile oyunculuk kariyerine ilk adımlarını atan Cebeci, "Fetih 1453" filmi ve "Şevkat Yerimdar" dizisindeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

EĞİTİM VE AKADEMİK BAŞARILAR

Ela Rümeysa Cebeci, eğitim hayatına büyük önem vermiştir. Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler üzerine master yaparak akademik bilgi birikimini artırmıştır. Medya alanındaki bilgi ve deneyimini artıran Cebeci, Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

MEDYA KARİYERİ

Ela Rümeysa Cebeci'nin medya kariyeri, TRT 1'deki muhabirlik ve oyunculuk deneyimleri ile başlamış, sonrasında TV100 ve Habertürk gibi önemli kanallarda sunuculuk yaparak zenginleşmiştir. Ekranlarda sergilediği etkileyici performansları ile dikkat çeken Cebeci, medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

SOSYAL MEDYA VE KİŞİSEL HAYAT

Sosyal medyada aktif bir varlık gösteren Ela Rümeysa Cebeci, Instagram'da "elarumeysacebeci" kullanıcı adıyla 1.2 milyon takipçiye sahiptir. Burada, hayatından ve çalışmalarından kesitler paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmaktadır. 172 cm boyunda olan Cebeci, 35 yaşındadır ve zengin kariyeri, akademik başarıları ve medya dünyasındaki etkin varlığı ile tanınan ve takip edilen bir isimdir.