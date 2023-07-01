Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda açılacak sergi hakkında konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun lezzetlerinin el emeği eserleri sergisi ve pazarında sergileneceğini söyledi.

Sergi ve pazarın 5-9 Temmuz tarihleri arasında 11.00 -19.00 saatleri arasında açık olacağını belirten Başkan Ekinci, "Sergimiz ve pazarımızda çeyizlik ürünler, tablo, takı, el sanatları, ev yapımı konserve ürünler, kuru gıda, bal, pekmez, salça gibi birçok yöresel ürün bulunacak. Ziyaretçilerimiz bu ürünlerden alarak hem ihtiyaçlarını giderebilir hem de kursiyerlerimizin bütçelerine katkıda bulunabilirler" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi