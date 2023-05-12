Cuma günü ilçede kurulan Pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Öçal, esnafla sohbet ederek bol kazançlar diledi.

Genç yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Öçal, “Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Öçal, bu kez pazar esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.

Pazar tezgâhlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret eden, istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Öçal, alışveriş yapan halkla da sohbet etti.

Öçal, "Esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşerilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşerilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Bütün pazarcı arkadaşlara hayırlı işler diliyorum " dedi. Alpaslan Demir