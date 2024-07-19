Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzin ve motorin fiyatlarına yapılacak yeni bir zammın sinyallerini verdi. Zelyut, motorin fiyatlarına yakın zamanda büyük bir artış beklediğini ifade etti.

BRENT PETROL FİYATLARI VE DOLARIN ETKİSİ

Brent petrol fiyatları, dolar kurundaki yükselişle birlikte 84,91 dolara çıkarak akaryakıt fiyatlarında artışa neden oldu. Türkiye'de 19 Temmuz 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

- İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 45.00 TL, Motorin 44.90 TL

- İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 44.87 TL, Motorin 44.83 TL

- Ankara: Benzin 45.72 TL, Motorin 45.67 TL

- İzmir: Benzin 46.12 TL, Motorin 46.12 TL

- Adana: Benzin 46.36 TL, Motorin 46.34 TL

"15 LİRA ZAM GELEBİLİR" İDDİASI

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, akaryakıt fiyatlarının özellikle motorin konusunda önemli bir artış yaşayacağını öngördü. Zelyut, yaptığı açıklamada, "Gelecek yıllarda mazot fiyatlarında büyük artışlar bekliyoruz. Vergiler ve zamlar, mevcut fiyatların iki katı, üç katı bir şekilde artmasına neden olabilir. Mazot fiyatları 60 TL'yi geçtiğinde, güncel fiyata 15 TL eklenmiş olacak" şeklinde konuştu.

Zelyut'a göre, bütçe açıklarının artmasıyla birlikte mazot ve benzin fiyatları yükselebilir. Bu durum, araç sahiplerini ve genel olarak tüketicileri doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.