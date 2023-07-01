Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. 26 Temmuz’da FED kritik faiz kararını açıklayacak. ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdiğini ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Faiz artışıyla beraber resesyon tehlikesinin konuşulmasına rağmen işgücü piyasası halen güçlü. Dolayısıyla hem resesyon beklentilerinin hafiflemesi hem de işsizlik maaşı başvurularında hızlı bir düşüş görülmesi doları uluslararası piyasalarda güçlendiriyor” dedi.

FED’in kritik faiz kararlarını Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner yorumladı. Tufaner, ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdiğini ifade etti. Faiz artışıyla beraber resesyon tehlikesinin konuşulmasına rağmen işgücü piyasasının halen güçlü olduğunu ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Hem resesyon beklentilerinin hafiflemesi hem de işsizlik maaşı başvurularında hızlı bir düşüş görülmesi doları uluslararası piyasalarda güçlendiriyor. Büyümeyi besleyen ana kalemlere bakıldığında tüketici harcamalarının öne çıktığı görülüyor. Açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı” belirtti.

Tufaner sözlerini şöyle tamamladı:

“Stres testi sonuçlarının iyimser çıkması muhtemel bir resesyon durumunda bankaların kredi sıkıntısına düşmeyeceğini gösterdi. Bu veriler FED’in gelecek toplantıdaki faiz artırımı konusunda elini rahatlatan gelişmeler olarak öne çıkıyor.” İHA