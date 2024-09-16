Oğuz Demir Kimdir?

1982 yılında Amasya’da doğan Oğuz Demir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi’nde iktisat doktorasını tamamladı.

Akademik Kariyeri

Oğuz Demir, 2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurt dışında da akademik çalışmalarda bulunan Demir, University of Texas at Austin’de Innovation Creativity and Capital Enstitüsü’nde ve Moskova’daki Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge’ta misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Medya Kariyeri

Ekonomi dünyasında geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Oğuz Demir, 2010-2013 yılları arasında Bloomberg HT’de yayımlanan "KOBİ Destek Rehberi" adlı programı hazırlayıp sundu. Ayrıca CNNTürk, Ekotürk, FOX Ana Haber ve FOX Çalar Saat programlarında düzenli olarak ekonomi yorumları yapmaktadır. Karar Gazetesi ve Gazete Duvar’da köşe yazıları yazan Demir, Sözcü TV’de "Son Söz" programını, KRT Televizyonu’nda ise "Sana Faydası Ne?" ve "Anlamak İçin" isimli programları hazırlayıp sunmuştur.

Sosyal Sorumluluk ve Siyasi Kariyeri

Oğuz Demir, 2006 yılından beri Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı olmuştur.

Oğuz Demir, ekonomi alanındaki derin bilgi birikimi ve akademik çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak tanınmaktadır.