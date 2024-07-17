Ekonomist Mert Başaran, doların bir yatırım aracı olmadığını belirterek, hala doların kazandıracağını düşünenlere sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

Başaran, yaptığı her açıklamada doların yatırım aracı olmadığını vurguluyor ve yatırımcıları dolara yatırım yapmamaları konusunda uyarıyor. Sosyal medya platformu X'ten yaptığı son paylaşımda, doların para kazandıracağına inanan toplum için “Google'dan bakınca bile yanlış” ifadesini kullandı.

Ünlü ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doların para kazandırdığına inanacak kadar kafası yıkanmış bir toplum, Google'dan bakınca bile yanlıştır. Dolar çok kazandırır, Google bile kandırıyor bizi diye inanan, sorgulamayan bir toplum, kurşunu da sorgulamadan kabul eder. Demokratlar bile sorgularken bizim halk emin olaydan..."

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kullanıcıdan yorum aldı. İşte Başaran’ın dikkat çeken açıklaması ve gelen tepkiler...