Ekonomik zorluklarla mücadele eden "Bayan Bacak" lakaplı Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda fotoğraflarını satışa çıkarmasının ardından şimdi de Fatih'te tezgah açarak takı satmaya başladı. Ancak izinsiz açılan tezgah zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bir dönemin ünlü sanatçısı Serpil Örümcer, ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçimini sağlamak için farklı yollar denemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkararak gündeme gelen Örümcer, "Ben 70'lerin sanatçısı Serpil Örümcer'im.

Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 72 yaşındaki sanatçı ekonomik sıkıntılarından bir türlü kurtulamazken, son çare olarak Fatih'te bir tezgah açarak takı satmaya başladı.

Ancak bu tezgah izinsiz olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Örümcer, yaşadığı zor günler nedeniyle isyan etti.

Sanatçının yardım çağrısının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerini görevlendirdi.

Nisan ayında, sanatçının borçlarının ödenmesi için bir yardım gecesi düzenlenmişti.

Ayrıca, yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinin ekibi de Örümcer'e destek olarak onu 3 bölüm konuk oyuncu olarak ağırlamıştı.