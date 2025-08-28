Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu.

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. Endeks eşik değerin altında kalsa da 5 ayın en yüksek seviyesinde yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. Böylece endeks mart ayından itibaren en yüksek seviyeye gelse de eşik değerin altında kalmaya devam etti.

0-200 aralığında değer alabilen ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

İnşaat Sektöründe Düşüş

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.