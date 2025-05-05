TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 69,80, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak açıkladığını hatırlatan Taşkın, “Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklileri sefalete sürüklenmektedir. Alım gücü düşen kamu çalışanları temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmiştir” dedi.

“ZENGİN DAHA ZENGİN, MEMUR DAHA YOKSUL HALE GELDİ”

Taşkın, yüksek enflasyonun toplumun en kırılgan kesimlerini etkilediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Enflasyon zengini daha da zenginleştirirken, memur ve memur emeklilerini yoksullaştırmaktadır. Harcamalarını kısmak zorunda kalan kamu çalışanları artık geçinememektedir. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2025 yılı başında yapılan yüzde 6'lık zam, sadece elektriğe yapılan yüzde 25’lik zammı bile karşılamamaktadır.”

ADİL VERGİ SİSTEMİ VE GERÇEK ENFLASYONA GÖRE ZAM ÇAĞRISI

Taşkın, memur ve emeklilerin maddi kayıplarının telafi edilmesi için şu önerileri sıraladı: Vergi dilimlerinin yükseltilmesi, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak adil bir vergi sistemine geçilmesi, büyüme ve refah payının maaşlara yansıtılması, Tahmini değil, gerçekleşen enflasyona göre maaş zammı yapılması.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Taşkın, açıklamasını “Memur ve memur emeklilerinin insanca yaşamasını sağlayacak ekonomik destek paketleri acilen açıklanmalıdır” sözleriyle tamamladı.