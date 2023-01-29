Üreticilerle istişare

Düzenli olarak yapılan istişare toplantılarında bu hafta arıcılık ve bal üretimi konuşuldu.

Toplantıya Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Tarım Müdürü Niyazi Saltık, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan ile Arı ve Bal üreticileri katıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada; “Arıcılık ve bal üretimi için önemli bir bitki olan lavanta, lavanta adası ve bal ormanlarımızda belirli büyüklüğe erişmiş ve artık ciddi katkılar sunacak hale gelmiştir. Çalışmalarına başladığımız Çekerek Lavanta Balı Üreticileri Birliğimiz bünyesinde organik bal üretimi ve bu üretilen balların satışı ve pazarlanması ve ekonomiye kazandırılması gibi önemli konuları değerlendirdik. Bölgemizdeki arı ırkının ıslahı ve bal üretiminin geleneksel yöntemlerle değil zamanın yeniliklerine uyum sağlayarak daha doğru ve planlı bir biçimde yapılması hakkında üreticilerimizin tecrübelerinden istifade ettik. Tamamlanmak üzere olan Uysal Arı ve Akıllı Kovan Projelerimizle birlikte devletimizin sunduğu her türlü destekten de faydalanarak onlarca ton organik bal üreten ilçeye dönüşeceğimizin müjdesini verdik.

Lavanta Balı Üreticileri Birliği olarak ilçe merkezimiz ve köylerimizde üreteceğimiz balları nereye, nasıl satacağını bilen, tek derdi kaliteli ve organik bal üretmek olan arıcılara dönüşmemiz gerektiği hususunda mutabık kaldık. Yakında faaliyete geçecek olan Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme Tesisimiz içerisinde bulunan Bal Paketleme Ünitesiyle üreteceğimiz balların paketlenmesinde ve pazarlanmasında da üreticilerimizle birlikte hareket edeceğiz inşallah. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.” ifadeleri kullandı.

»Haber Merkezi