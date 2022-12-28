Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.434,51
ALTIN
1.088,18
DOLAR
18,69
STERLİN
22,52
EURO
19,91

Tercihlerinizi yerel esnaftan yapın

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (ESOB) Başkanı Latif Altın; vatandaşların alışveriş tercihlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 02:31
Tercihlerinizi yerel esnaftan yapın

Yerel esnafın ışığının söndüğünde toplumun ışığının söneceğini söyleyen Başkan Altın, “Devletimiz büyük, cumhurbaşkanımıza verdiğimiz mücadelede güveniyoruz. Marketlerin her şeyi satmaları yerel esnafı da mağdur ediyor” dedi. 
Vatandaşın tercihini yerel esnaftan yapmasının önemine değinen Altın, “Hepimiz aynı gemideyiz. Yerel esnaf batmamalı, bunun için de vatandaşın duyarlı olması gerekir. Marketlerin şehir merkezlerinden alınarak şehir dışında bir alana verilmesi gerekir. Yerel esnafın zor durumda olduğunu görüyoruz, vatandaş da görsün” diye konuştu. 
Esnaf ile devlet arasına köprü olma gayretinde olduklarını anlatan Altın, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Esnaf ürünlerinde, yüksek kalite oluşturma gayretini daima sürdürüyor. Vatandaşımızın girdiği markette her şeyi bir arada buluyor olması da haksız rekabet oluşturuyor. Yılların birikimine sahip esnaflarımız ne kadar kaliteli ürün üretiyor olsalar da vatandaşın tercih noktası daima ucuz ve kalitesiz mal olabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için vatandaşımıza çağrımız, yerel esnafa destek sunmalarıdır.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tercihlerinizi Yerel Esnaftan Yapın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklentileri karşılamadı
Beklentileri karşılamadı
Pancar bedeli Ocak'ta ödenecek
Pancar bedeli Ocak'ta ödenecek
Bütçe değerlendirildi
Bütçe değerlendirildi
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
Polat’a ziyaret
Polat’a ziyaret
Eğitimde Kayseri ziyareti
Eğitimde Kayseri ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim