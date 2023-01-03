Suya zam yok!

Belediye Başkanı Müjdat Karaca'nın ve Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda su faturalarına zam yapılmazken, karaca su kaynaklarının her geçen gün azalması göz önüne alınarak 2023 yıl için geçen yıl gibi suya zam olmayacağını söyledi.
»Haber Merkezi
03 Ocak 2023 Salı 02:00
Belediye Başkanı Müjdat Karaca'nın ve Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda su faturalarına zam yapılmazken, karaca su kaynaklarının her geçen gün azalması göz önüne alınarak 2023 yıl için geçen yıl gibi suya zam olmayacağını söyledi.