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Suya zam yok!

Şefaatli Belediye Meclisi son bir yılda elektrikten akaryakıta ve gıda fiyatlarına kadar çok sayıda alanda yaşanan yüksek artışlara rağmen 2023 yılında su faturalarına zam yapmadı. 

03 Ocak 2023 Salı 02:00
Suya zam yok!

Belediye Başkanı Müjdat Karaca'nın ve Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda su faturalarına zam yapılmazken, karaca su kaynaklarının her geçen gün azalması göz önüne alınarak 2023 yıl için geçen yıl gibi suya zam olmayacağını söyledi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Suya Zam Yok
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