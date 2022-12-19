Sonuçlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak Kasım 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 18 bin 594,54 lira olarak hesaplandı. Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı ise 8 bin 554,74 lira olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bir önceki aya göre 525,64 lira, yüzde 2,91 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 165,15 lira, yüzde 2,48 oranında yükseldi ve 6 bin 831,06 lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise Kasım ayında 6 bin 728,91 lira olarak tahmin edildiğini belirten Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, “Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Kasım 2022 verilerine göre günlük 161,406 lira olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 4 bin 842,18 lira oldu. Kasım 2022 itibari ile ortalama 9 bin 671,19 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 50,07’sini oluşturdu. Kira gideri ise Kasım 2022 ortalama maaşının yüzde 19,51’ine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 69,51’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 30,42’si kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Kasım 2022 maaşından geriye yalnızca 2 bin 941,98 lira kaldı.” dedi.

Kasım ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Kabayel, “AR-GE Merkezimizin asgari geçime ilişkin her ay düzenli olarak yapmış olduğu çalışma son derece önemli sonuçları içermektedir. Geride bıraktığımız Kasım ayı rakamlarına bakıldığında bir kez daha görüyoruz ki, ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun yarattığı olumsuzluklar vatandaşlarımızı zorlamaya devam etmektedir. Kamu çalışanlarına altı aylık dönemler halinde verilen enflasyon farkı maaşlarda yaşanan erimenin telafisi noktasında yeterli olmamaktadır. Hali hazırda gerçekleşen enflasyon memur maaşlarına yapılan zammı aşmış durumdadır. Dolayısıyla, maaşlar erimiştir. Bu erime mutfak masrafları dikkate alındığında enflasyonun da üzerindedir. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde aylık harcama kalemlerine ısınma, yakıt gibi yeni eklenecek olan giderlerle kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizin geçim sıkıntıları biraz daha artacaktır. Bu noktada, Türkiye Kamu-Sen olarak uzun süredir dile getirdiğimiz ek zam, refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması konularında bir an önce adım atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

2023 yılı bütçesinin TBMM de tamamlandığı şu günlerde memurlarımızın mağduriyetlerini giderecek bir adım milyonlarca vatandaşımızı mutlu edecektir. Bu başlıklarda atılacak adımlar, hayat pahalılığının memurlarımıza ve emeklilerimize olumsuz yansımalarının giderilmesi bakımından önemli bir adım olacaktır.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi