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Destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilerin hesaplarına 115 milyon 508 bin 658 lira tutarında destekleme ödemesi yaptı.

26 Mart 2023 Pazar 17:31
Destek ödemesi yapıldı

Ödemeler, Hububat Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 67 milyon 332 bin 366 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 23 milyon 265 bin 109 lira, Sertifikalı Fidan Kullanım desteği kapsamında 15 milyon 832 bin 402 lira, Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 6 milyon 472 bin 800 lira ve TMO Alım Prim desteği kapsamında 2 milyon 605 bin 981 lira olmak üzere toplamda 5 kalemde yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin desteklenmesinin önemine değinilerek, “Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” denildi.
Tarım sektörüne verilen desteklerin ülke ekonomisine katkı sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle, tarım ve hayvancılık gibi sektörlere verilen desteklerin sürdürülmesi ve artırılması gerekmektedir.  »Haber Merkezi

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Destek ödemesi Yapıldı
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