Beklentileri karşılamadı

Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı için açıklanan yeni asgari ücretteki artışın önemli olduğunu, ancak toplumdaki beklentileri tam olarak karşılamadığını söyledi.

Zararsız, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 2023 yılında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti: ”2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre net asgari ücret 8 bin 506 lira, brüt asgari ücret ise 10 bin 8 lira oldu. Böylece asgari ücrete, Temmuz 2022’deki artışa göre yüzde 54,66 oranında, Ocak 2022’deki artışa göre yüzde 99,84 oranında zam yapıldı. 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret artışı, önemli olmakla birlikte belirlenen rakam emekçilerin ve toplumun beklentilerini tam anlamıyla karşılamamıştır. Asgari ücrete yönelik düzenlemeler yapılırken, çalışanların ailevi yükümlülüklerinin dikkate alınması ve çalışanların hayat pahalılığına ve özellikle gıda enflasyonuna karşı korunması gerekliliğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bilindiği üzere, 2018 yılında emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 31,6 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 26,3’e gerilemiştir. Diğer yandan sermayenin milli gelirden aldığı pay ise 2018 yılında yüzde 51,8 iken, 2022 yılında yüzde 54,8’e yükselmiştir. Milli gelirin dağılımına bakıldığında, işletmeler açısından sürdürülemez bir durumun olmadığı, aksine öncü sektörlerdeki işletmelerin büyümeye devam ettiği ve işverenlerin yükünü hafifletecek önemli düzenlemelerin hayata geçtiği görülmektedir. Bundan sonra da bu düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteğinin 250 liraya çıkarılmasını da önemli buluyoruz.

Hak İş olarak, tüm ücret geliri elde eden kişiler için asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını önemli buluyoruz. Ancak, verilere baktığımızda 2002 yılında belirlenen birinci gelir vergisi dilimi tutarı 15 brüt asgari ücrete tekabül etmekte iken, bu oran yıllar içerisine giderek azalmış ve 2022 yılında 4,95 katına kadar gerilemiştir. Yani asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makas giderek daralmaktadır. Bu kapsamda vergi oranlarının acilen düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyoruz. Hak İş olarak, ücret üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ile bu rakamın daha da iyileştirilmesinin mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyoruz. Ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 ile sabitlenmesi talebimizi yineliyoruz. Bu kapsamda, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkân tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz. Asgari ücrete yapılan artışların özel sektörde örgütlü işyerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçilerinin ücretlerine de aynı oranda yansıtılmasını, diğer bir ifade ile tüm ücretlerin asgari ücret ile aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz.

Hak İş olarak, işçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. Açıklanan asgari ücretin tüm emekçilere, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

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