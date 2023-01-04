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Başvurular devam ediyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı proje teklif çağrısına işletme başvuruları devam ediyor. 

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:05
Başvurular devam ediyor

KOSGEB İdaresi Başkanlığınca, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak Çağrıya çıkılan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı proje teklif çağrısına işletme başvuruları 11 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümleri ile üretim süreçlerine yüksek teknolojiyi entegre edebilmeleri amacıyla proje teklifi çağrısına çıkan KOSGEB İdaresi, bu program kapsamında işletmelerin Dijitalleşme ve Rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılmasını hedefliyor. 
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Proje Destek Programı’nın 01 ve 02 nolu proje teklif çağrılarına, imalat sektörlerinde faaliyet yürüten ve bilanço usulüne göre defter tutan KOBİ’ler, 03 nolu proje teklif çağrısına ise imalat sektörlerinde faaliyet yürüten ve bilanço usulüne göre defter tutan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilecektir.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, “KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısında destek üst limiti işletme başına, dijitalleşme çağrısı için azami 2 milyon lira, rekabetçilik ve verimlilik çağrısı için ise azami 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Proje Teklif Çağrıları kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine, teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Gerekli kriterleri sağlayan imalatçı işletmeler, en geç 11 Ocak 2023 tarihine kadar
KOBİGEL Proje Teklifi çağrılarına başvuru yapabileceklerdir. KOBİGEL -KOBİ Gelişim Destek
Programıyla, yerli dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’ler ve yerli olarak geliştirilen bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanan KOBİ’ler desteklenecektir. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı 2020 ve 2021 yılı KOBİ Bilgi Beyannameleri onaylı olan imalat sektörlerinde faaliyet yürüten işletmeler, www.kosgeb.gov.tr adresinden online olarak KOBİGEL Proje Teklif Çağrılarına başvuru yapabileceklerdir. KBS sistemi, 11 Ocak 2023 tarihi saat 23.59’a kadar açık kalacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınamayacaktır. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif çağrılarına ilişkin ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir.” dedi. »Haber Merkezi

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Başvurular Devam Ediyor
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