Ekol TV'de tarihçi Dr. Naim Babüroğlu ile program yapan sunucu Orkun Yazgan, depremin yaşandığı sırada sergilediği soğukkanlı tavırla gündem oldu. Peki, Ekol TV sunucusu Orkun Yazgan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

ORKUN YAZGAN’IN HAYATI VE KARİYERİ

Medya dünyasında tanınan isimlerden biri olan Orkun Yazgan, 1970 doğumlu ve aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başlayan Yazgan, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Medya kariyerine NTV'de adım atan Yazgan, atv ve CNN Türk gibi önde gelen televizyon kanallarında da haber sunuculuğu yapmıştır. Özellikle sabahları ekranlarda izleyicilerle buluştuğu "Yeni Gün" programı ile tanınan Yazgan, izleyicilerin sevgisini kazanmıştır.

2009 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün medya sorumluluğunu üstlenen Orkun Yazgan, Samandıra Saati adlı programla Radyo Fenerbahçe dinleyicilerine de seslenmiştir. Kulüpten ayrıldıktan sonra Saran Group'ta üç yıl boyunca İletişim Direktörlüğü yapmıştır.

MÜZİK KARİYERİ VE EUROVİSİON DENEYİMİ

Sanatla olan bağını hiç koparmayan Orkun Yazgan, 2000 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye’yi "Yorgunum Anla" adlı şarkıyla temsil etmiştir. Pınar Ayhan ile birlikte Grup SOS çatısı altında sahne alan Yazgan, müzik kariyerinde de önemli bir yer edinmiştir.

AİLESİ VE ÖZEL HAYATI

Orkun Yazgan, özel hayatında İrem Selamoğlu ile evli olup, Melodi ve Mimoza adında iki kız çocuğu babasıdır.

SON YILLARDA MEDYA KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Orkun Yazgan, son yıllarda dijital platformlarda da aktif olarak yer almıştır. 2020'den bu yana Play Spor’da yorumculuk yapan Yazgan, Türkiye’nin ilk çevre odaklı yayın kanalı Çevre TV’de "Çevre Günlüğü" programını hazırlayıp sunmaktadır. 2024 Mayıs ayında ise EKOL TV’ye transfer olmuş ve burada sunuculuk yapmaya başlamıştır.

DEPREM ANINDA SOĞUKKANLI TAVRI İLE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Ekol TV’de de anons edilmeye başlandığında sunucu Orkun Yazgan'ın soğukkanlı tutumu dikkat çekmiştir. Canlı yayında Tarihçi Dr. Naim Babüroğlu ile söyleşi yapan Yazgan, depremin başladığı anda şu sözlerle durumu izleyicilere aktarmıştır: "Sayın seyirciler, şiddetli bir deprem oluyor İstanbul’da, çok ciddi şekilde sarsılıyoruz şu anda. İçinde bulunduğumuz stüdyoyu sarstı." Yazgan’ın soğukkanlı yaklaşımı, hem izleyicilere hem de programdaki konuğa güven verici bir ortam sağlamıştır.

Ekol TV'nin yayını kısa bir kesintiye uğramış, ardından program normale dönmüştür. Orkun Yazgan, deprem sırasında gösterdiği profesyonellik ve soğukkanlılıkla izleyicilerden takdir toplamıştır.