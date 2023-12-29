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Nevşehir’de 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, artan maliyetler Nevşehir’de ekmek fiyatlarının da artmasına neden oldu. Buna göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Nevşehir’de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak.

Yozgat'a komşu olan Nevşehir'de ekmeğe zam gelmesi vatandaşlar arasında, "Yozgat'ta da yakın zamanda ekmek fiyatları zamlanır" dedirtti.