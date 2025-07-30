Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kocaeli’nde ekmek ve simide de zam geleceği açıklandı. Kocaeli Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği’nin (KESOB) son toplantısında ekmek ve simide zam kararı alındı. Söz konusu karara göre, Kocaeli’nde 1 Ağustos itibarıyla zamlı fiyatlar geçerli olacak.

Kocaeli Fırıncılar Odası’ndan konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda, “1 Ağustos tarihinden itibaren 200 gram ekmek 15 lira (zam oranı yüzde 20 kilogram fiyatı 75 lira), 100 gram simit 20 lira olarak uygulamaya geçilecektir” ifadeleri yer aldı.

Yozgat’ta Da Zam Olacak Mı?

Peş peşe gelen zamlar Yozgat halkında da merak uyandırdı. Yozgat’ta da ekmek ve simide zam gelecek mi soruları gündeme geldi. Yozgat’ta ise böyle bir zam gündemde değil.