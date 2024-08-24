Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ekmek satışında köklü değişiklikler içeren yeni standartlar getirdi. Artık fırınlarda satılan ekmekler, üzerinde fırının adı, üretim yeri, üretim tarihi, kullanılan un türü ve son kullanma tarihi bilgilerini taşımak zorunda olacak. Bu düzenleme, yalnızca ambalajsız satılan ekmekleri değil, fırınlardan direkt alınan ekmekleri de kapsıyor.

TSE'nin yaptığı bu düzenlemeler, ekmek üretim ve satışında önemli değişiklikler getiriyor. Fırınlarda üretilen ekmeklerin üzerinde, fırının adı ve ekmeğin nerede, ne zaman üretildiği bilgileri yer alacak. Ayrıca, kullanılan unun türü ve ekmeğin son kullanma tarihi de açıkça belirtilmek zorunda. Ekmeğin kalitesini korumak amacıyla elle temasın önlenmesi için ekmekler ya kağıda sarılacak ya da poşet içinde sunulacak.

Tüketiciler, getirilen yeni düzenlemeleri olumlu karşılarken, fırıncılar ise bu değişikliklere tepkili. Fırıncılar, sıcak satış yaptıklarını ve ekmeği uzun süre bekletmediklerini belirterek, etiketleme zorunluluğunun ek maliyet yaratacağını ifade ediyorlar. Özellikle, bu yeni standartların uygulamada zorluklar yaratabileceğine dikkat çeken fırıncılar, düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyorlar.