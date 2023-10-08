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Çorum’un Sungurlu ilçesinde de 200 gramı 7 liradan satılan ekmek, hafta başından itibaren 300 gram olarak 10 liradan satılacak.

KALİFİYE ELEMAN YOK

Kalifiye eleman yetersizliğinden dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen fırıncılar, gramaj yükselterek ve aynı zamanda işçiliği düşürerek, yeterli ekmeği üretmek istediklerini odalarına bildirdiler.

KARAR ÇIKTI

Normal şartlarda 300 gram ekmeğin 10.50 lira olması gerektiğini söyleyen fırıncılar, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda alınan kararla ekmeğin 10 liradan satacakların ifade ettiler.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İlhan Ambarkütükoğlu’da, alınan kararın uygun olduğunu, Pazartesi gününden itibaren 300 gram ekmeğin 10 liradan satılacağını duyurdu. (Haber Merkezi)