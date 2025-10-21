Kent genelinde ekmek üretimi yapan fırıncı esnafının talepleri üzerine toplanan Fiyat Tespit Komisyonu, yapılan değerlendirmeler sonucunda 200 gram pişmiş ekmeğin satış fiyatını 13 TL olarak belirledi.

Konya’da yeni tarife, 21 Ekim Salı günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Maliyet Artışları Belirleyici Oldu

Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamada, son dönemde un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik giderlerinde yaşanan artışların fiyat güncellemesini zorunlu hale getirdiği ifade edildi. Oda yönetimi, “Fırıncı esnafının sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için fiyat revizyonu kaçınılmaz hale gelmiştir” açıklamasında bulundu.

Vatandaş ve Esnaf Dengesi Gözetildi

Komisyon kararında, hem vatandaşların alım gücü hem de fırıncıların üretim maliyetleri dikkate alındı. Yeni tarifeye göre Konya genelinde satılan 200 gramlık ekmek 13 liradan raflardaki yerini aldı.

Fırıncılar Odası, fiyat düzenlemesinin denetim ve kalite standartlarına uygun şekilde uygulanacağını, esnafın da belirlenen tarifeye riayet etmesi gerektiğini vurguladı.