Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan alınan bilgiye göre yeni fiyatlar şu şekilde:

"Somun Ekmek 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 lira, pide ekmek 180 gram: 5 lira, çifte pide 360 gram: 10 lira, pide sandviç dürüm ekmeği 130 gram: 4 lira, lavaş ve dürüm ekmeği 150 gram: 5 lira, lavaş ve dürüm ekmeği 300 gram: 10 lira, kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli pişirme ücreti 200 gram: 6 lira, güveç pişirme ücreti küçük: 25 lira, güveç pişirme ücreti büyük: 35 lira, tahinli ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 14 lira, yağlı ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 12 lira, roll ekmek 50 gram: 1,50 lira" İHA