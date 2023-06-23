Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7,5 lira arasında olacağını açıkladı.

Mayıs ayında yüzde 17,6 arttı Mayıs ayında yüzde 17,6 arttı

Ankara'daki Federasyon genel merkezinde açıklama yapan Balcı, “2022 yılında ekmek fiyatlarının 10 lira olacağı söylendi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen ekmeği 5 liradan sattık'' dedi

Temmuz ayı içinde peyderpey illerde bu fiyatın uygulanmaya başlayacağını belirten Balcı, "Bazı vilayetlerde bu 200 gram 7 lira olarak uygulanır, bazı vilayetlerde 210 gram 7,5 lira olarak uygulanır. İle göre farklılık arz edebilir; ama 200-220 gram bandında değişiklik arz edebilir. Esnafımız bu fiyat farkını minimum seviyede tutmaya çalışırken sektörün aksayan yanlarını gidermeye çalışıyoruz. 200 gram ekmek 7 lira olduğunda 35 lira oluyor kilosu. Eğer 210 gram 7,5 lira olursa bu da 35,5 lira oluyor. 220 gram olursa o da 34,5 denk gelir. Azami 35,5 üzerinde olmaması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Benim bir fiyat söylemem doğru olmaz; ancak 35 liranın üzerinde olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.İGFA