Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Kumluca köyünde yürütülen 2. kat asfalt çalışmasını tamamladı. Çalışmaların başarıyla sonuçlanmasının ardından yol, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kumluca köyündeki yol iyileştirme çalışmaları, bölge sakinleri tarafından uzun süredir bekleniyordu. Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler, yolların modernize edilmesiyle birlikte ulaşımda yaşadıkları zorlukların önemli ölçüde azalacağını ifade etti. Köy yolunun yeni asfalt ile kaplanması, hem yerel halkın günlük hayatını kolaylaştıracak hem de çevre köyler arasında ulaşımı hızlandırarak bölgesel ticarete katkı sağlayacak.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kumluca köyündeki yol çalışmalarının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtilirken, hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen isimlere teşekkür edildi. Valilik açıklamasında, "Yerköy ilçemize bağlı Kumluca köyü 2. Kat asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu asfaltlama çalışması, Yozgat’ın köy yollarında gerçekleştirilen önemli altyapı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. İl genelinde kırsal bölgelerde ulaşımın kalitesini artırmayı hedefleyen Yozgat İl Özel İdaresi, köylere modern yollar kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Yerel halk, bu tür çalışmaların bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük bir adım olduğunu belirterek yetkililere memnuniyetlerini iletti. Yozgat’ta benzer projelerin diğer köylerde de süreceği ifade edildi.