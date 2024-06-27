Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından il genelinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Ekipler tarafından Orman ve Kırsal Alan Yangınlarını Önleme Tedbirleri kapsamında il genelinde köy halkı, çoban ve arıcılara bilinçlendirme faaliyeti yapılarak, orman yangınlarına karşı alınabilecek tüm tedbirler ve dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orman alanlarında ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı. Ormanlarda, izin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmamalı. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı. Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve orman kenarı karayollarına sigara izmaritleri kesinlikle atılmamalı. Ormana sınır durumdaki tarım alanları başta olmak üzere, toprak bozulumuna da sebep olan anız yakımından vazgeçilmeli, yakanlar veya yakma teşebbüsünde olanlar uyarılmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli. Bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı. Ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılan düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı. Orman sınırlarına yakın alanlarda, kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli. Enerji nakil hatlarında, hatlara zarar verecek ve yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalı. Yangın riski görülen durumlarda hemen Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalı” ifadelerine yer verildi.