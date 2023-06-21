Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren güzergâhında 8 istasyon biri olan Yozgat YHT Garında, yoğun yağmurlar dolayısıyla su birikintisi oluştu.

Yozgat YHT Garında oluşan su birikintilerinin vatandaşlara mağduriyet oluşturmaması için Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri büyük uğraş verdi.

Yozgat merkeze 7.5 kilometre uzaklıkta Divanlı Mahallesinde bulunan YHT Garında yürütülen çalışmalar ise İl Özel İdaresi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yoğun bir şekilde devam eden yağışların Yozgat YHT Garı'na giden yolda su birikintileri oluşturması ve ulaşımda zorluklara neden olmasıyla birlikte harekete geçen ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan