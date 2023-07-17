Vatan savunmasının simge şehri Çanakkale'de devam eden orman yangınına Ormanın Kahramanları ecdatlarının ruhu ile müdahale ettiklerini belirten Karacabey, “Yeşil Vatan'dan eksilecek tek bir yaprağa bile tahammülümüz yokken, devam eden yangınların bir an evvel kontrol altına alınması yegane arzumuz” dedi.

Karacabey yaptığı açıklamada; Yurdumuzun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla teşkilatımız tüm gücüyle mücadele ediyor. Havadan ve karadan aralıksız olarak yangını kontrol altına almak için Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan tüm araç ve iş makinele​ri ile birlikte ormanın kahramanları sahada görev yapıyor. Orman Teşkilatının yanı sıra Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek veriyor. Ayrıca, emniyet güçleri, jandarma ekipleri, STK'lar, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer alıyor. Öte yandan; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesinde de “Yeşil Vatan Orman Yangını – Vatan Savunması" sekmesinde güncel orman yangınlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi