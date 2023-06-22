Vatandaşların bayramı huzurlu bir şekilde geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Halkımız müsterih olsunlar, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız” dedi.

TERMİNAL VE GİŞELERDE DENETİM

Bakan Uraloğlu, Uygulama ve Denetim Ekiplerince terminal, otoban gişelerinde ‘fahiş fiyatlı bilet’ satışının önüne geçilmesi ve ‘yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınacağını belirterek, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecekler” dedi.

Bakan Uraloğlu Uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda uygulanacak idari para cezalar hakkında şu bilgileri verdi:

Biletsiz yolcu: 3 bin 584 TL

Fahiş Fiyatlı Bilet Satışı: 3 bin 584 TL

Yetki Belgesiz Taşımacılık Yapan Araç ve Firmalar: 7 bin 200 TL

Zamanında Kalkmayan Otobüsler: 3 bin 584 TL

SÜRÜCÜLERE YÖNELİK TAVSİYELER

Bakan Uraloğlu, seyahate çıkacak sürücülere ilişkin dikkat etmeleri konusunda şu önerilerde bulundu:

Sürücülerimizin gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları, belirtilen hız limitini aşmamaları. Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları. Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları, Yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları. Sürücülerimizin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında, Karayolları Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 Nolu telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından bilgi almaları; KGM’nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren “Güzergah Analizi” programı ile; yol kullanıcılarının en uygun güzergah ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, önemli yerleri internetten görsel olarak sorgulamaları mümkün olabilecek” Haber Merkezi