Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

Özel Denetim-2024/108 uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 ekip, 23 personel ile denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 45 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.

Müdürlük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Geneli Trafik Birimlerimizce; 8-9 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Özel Denetim-2024/108 (motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi) uygulamasında; 15 ekip, 23 personel ile 45 araç kontrol edilmiştir” bilgilerine yer verildi.