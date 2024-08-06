Yozgat’ta trafik ekipleri tarafından Abartı Egzoz ve Modifiyeli Araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği Abartı Egzoz ve Modifiyeli Araçlara yönelik denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

Yapılan uygulamalarda 10 bin 86 şahıs, 3 bin 502 araç sorgulandı, 51 araca modifiyeden, 12 araca abartı egzozdan, 193 araca yüksek sesten, 164 sürücüye kask kullanmamaktan, 61 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan, 16 araca plakasızlıktan, 219 araca diğer maddelerden olmak üzere toplamda 717 araca cezai işlem uygulandı.