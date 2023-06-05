Polis ekipleri tarafından etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla suçlarla mücadelede vatandaşların desteğini alarak sıkıntılı durumların önüne geçmek, acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için teknolojik imkânlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığı oluşturmak, olaylara daha seri müdahale imkânı sağlamak amacıyla KADES, Kadına El Kalkamaz projesinin hakkında bilgi verildi.

KADES VE KADINA EL KALKAMAZ

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 25 Kasım Birleşmiş Milletlere üye birçok ülke ile birlikte ülkemizde de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. Alpaslan Demir