Bahar mevsimiyle birlikte park ve yeşil alanlarda temizlik ve ağaç budama, bakım-onarım ve yabani ot temizliği çalışmaları başlatıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada, Yerköy Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar kullanılabilir ve temiz bir görünüme kavuşabilmesi için bakım-onarım, temizlik ve ot temizliği çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor. Belirlenen plan ve program dahilinde Yerköy’de bulunan tüm park ve yeşil alanlarda gerekli bakım-onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları sürüyor” dedi. Haber Merkezi