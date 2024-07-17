Sorgun Belediyesi tarafından park ve bahçelerde çim biçme ve ağaç budama çalışması gerçekleştirildi. Detaylar haberimizde:

Vatandaş Için Çalışıyorlar6

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Belediye ekipleri, bakım ve düzenleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek şehrin genel estetiğini korumayı hedefliyor.

Vatandaş Için Çalışıyorlar5

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, vatandaşların yaz mevsiminde park ve bahçelerde daha iyi vakit geçirmesine adına çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Vatandaş Için Çalışıyorlar

Konu ilgili Başkan Ekinci tarafından yapılan açıklamada, “Barış abimizin de dediği gibi, ‘Renkler olmasaydı, yaşanmazdı bu dünyada.’ Yaz mevsiminin tadını çıkarmanız için; park ve bahçelerimizde daha çok vakit geçirebilin diye çalışıyoruz” dedi.

Vatandaş Için Çalışıyorlar1

Ekinci, "Halkımızın sağlığı ve mutluluğu için yeşil alanları her geçen gün daha da güzelleştiriyoruz. Sorgun'u yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhabir: Hakan Demirbaş