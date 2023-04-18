Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla kurulan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Yozgat’ta da faaliyetlerini sürdürüyor.

Destekleme faaliyetleri kapsamında Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 100 günde yapacaklarını anlatan gönüllü ekibe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Yozgat Koordinatörü Özgür Karslıoğlu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

“İLK 100 GÜN”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk 100 Gün’ Planlaması bir kısmı ise şu şekilde; “Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek. Devlet okullarındaki evlatlarımıza beslenme desteği başlatılacak. Kızılay ticarethane olmayacak. Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak. Kadının güvencesi devlet olacak. Tank palet fabrikası ordumuza teslim edilecek. Tank palet fabrikası ordumuza teslim edilecek. Şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulacak. Esnaf bakanlığı kurulacak, Esnafımızın faiz borçları silinecek. Kira stopaj vergisi sıfırlanacak. Tarım ve gıda güvenliği bakanlığı kurulacak. Tarım ve gıda güvenliği bakanlığı kurulacak. Piyasadaki yangına son vereceğiz. Çiftçilerimizin ve balıkçılarımızın kredi faizleri silinecek. Fındık ve çay stratejik sektördür. Devlet, fındık üreticisi ile rekabet etmeyecek, uluslararası kartellerin üreticinin alın terini sömürmesine izin vermeyeceğiz. ÇAY-KUR’da soyguna son verilecek. ÇAY-KUR yeniden üretici dostu olacak. İşçilerin kadro sorunu çözülecek. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan yardımlar hak sahiplerine teslim edilecek. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan yardımlar hak sahiplerine teslim edilecek. Süleyman Şah Türbesi ilk kabrine geri getirilecek, siyasi ahlak kanunu çıkarılacak.” Melike Aslı Arslan