Sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını açan esnafa hayırlı işler dileyen Ekinci, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ekinci, alın teriyle evine helal lokma götürmenin gayretiyle çalışan esnafın her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

“Esnaf kardeşlerimizin güler yüzü, muhabbeti ve samimiyeti bize güç veriyor. Rızkını emeğiyle kazanan her esnafımız bizim başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.

Esnafın karşılaştığı sorunları yerinde görmenin önemine dikkat çeken Ekinci, belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pazar yeri ziyaretinin ardından vatandaşların isteklerini de dinleyen Ekinci, Sorgun’un daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.