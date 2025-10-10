Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bozok Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Levent Albayrak ile Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’u makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehirde yürütülen çalışmalar ve Sorgun’un geleceğine yönelik projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkan Ekinci, her bir vatandaşın sağlığı, huzuru ve güvenliğinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda tüm kurumlarımızla omuz omuza vererek en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.