Belediye Başkanı Ekinci, takdir belgesi alan ortaokul ve lise öğrencilerini Kapadokya gezisi ile ödüllendirecek.

“Takdir belgeni getir, Kapadokya gezisine git” sloganı ile gençlere bir güzellik yapan Ekinci, takdir belgesi alan gençlerin Sorgun Belediyesi Hilal Masa’ya başvurmasını istedi.

“Tatil geldi şimdi eğlence zamanı” notuyla bir paylaşım yapan Başkan Ekinci, gençler için güzel bir uygulama yaptı.

Güzel uygulamayı bir açıklama ile duyuran Başkan Ekinci, “Sevgili öğrenciler, tatil geldi şimdi eğlence zamanı. Takdir belgesi alan başarılı öğrencilerimize hediyem, Kapadokya gezisi sizleri bekliyor. Haydi, sen de takdir belgeni getir, Kapadokya gezisine git. Başvuru noktası, Sorgun Belediyesi Hilal Masa. Lütfen Takdir Belgenizle birlikte şahsen başvuru yapınız” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan