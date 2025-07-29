Başkan Ekinci, bazı basın mecralarında çıkan sağlık durumuna ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir vertigo şikâyeti nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek, “Dün gece saatlerinde rahatsızlığım dolayısıyla anlık bir denge kaybı yaşadım ve bu esnada mangalın üzerine düşerek ufak bir yaralanma geçirdim” ifadelerini kullandı.

Olayın bazı mecralarda farklı ve gerçeği yansıtmayan şekilde aktarıldığını vurgulayan Ekinci, “Durumum ciddi değildir. Hastanede ayakta tedavi gördüm ve aynı gün taburcu edildim. Şu an sağlığım gayet yerindedir. Görevimin başındayım ve çalışmalarımıza aynı azimle devam etmekteyim” değerlendirmesinde bulundu.

Ekinci, açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Vatandaşlarımızdan ricam, asılsız haberlere itibar etmemeleri ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarıdır” dedi.