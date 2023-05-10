Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 2. Kitap Fuarı 19-28 Mayıs tarihleri arasında Şakir Efendi Şehir Meydanında yapılacağını ifade etti.

Başkan Ekinci yaptığı açıklamada; “Geçen yıl olduğu gibi yerel yazar ve şairlerimize stand ayrılmış olup satış standı ve imza günleri düzenlenecektir. Katılım sağlamak isteyen yerel yazarlarımız davetlidir” ifadelerini kullandı.

Ekinci, Müracaat ve bilgi için Sorgun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Yılgın’la 0530 468 11 76 numarasından irtibata geçebilirler dedi. Alpaslan Demir