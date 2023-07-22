Sendikasız çalışan 138 işçisini de sendikaya alarak tüm haklarından yararlanmasını sağladıklarını dile getiren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, emekçilere başkanlığını yaptı.

163 belediye emekçisini kapsayan zam sözleşmesi Hizmet-İş Başkanı Ferman Zararsız ve Başkan M. Erkut Ekinci arasında imzalandı.

Sözleşmeye imzaların atılmasından sonra açıklamada bulunan Başkan Ekinci, “Belediyemizde çalışan 162 sendikalı işçimizin toplu iş sözleşmelerini imzaladık. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, işçimizin kapsayan sözleşmede yevmiyelerine yüzde 113 zam, sosyal haklarına yüzde 120 zam yaptık. Sendikasız çalışan 138 işçimizi de sendikaya alarak tüm haklarından yararlanmasını sağladık. Emekçi kardeşlerimizin hakkını vermekten hiç bir zaman imtina etmedik, etmeyeceğiz. Sözleşme süresi boyunca emek veren ekibimize ve sendika yetkililerine teşekkür ediyor, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Biz memleketimize hizmet yolunda büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan