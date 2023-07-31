Çıkan yangında yaklaşık 80 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve işletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında tarlada yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

ŞAHAN ZİYARET ETTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Termezli ve Şahmuratlı arazisini çıkan yangın sonrası ziyaret etti.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Süleyman Şahan, “Termezli ve Şahmuratlı arazisinde çıkan ve sebebi bilmeyen ekin yangını için çiftçi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu su-i hali Rabbim bir daha hiç bir çiftçilere yaşatmasın” dedi. Alpaslan Demir