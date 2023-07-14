Fatma Temel Turhan Ortaokuluna 24 derslikli ek bina yapılması için yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından İl Özel İdaresi tarafından paylaşılan açıklamada, “Sözleşmesi imzalandı. İlimiz merkez ilçe Yukarı Nohutlu 2. Mıntıka mevkisine Fatma Temel Turhan 24 Derslikli Ortaokul Ek Binası Yapım İşi ihalesi, İl Özel İdaresince yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde emek veren katkı sunan devlet ricalimize teşekkür ederiz. Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan