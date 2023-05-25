Projenin amacı ile alakalı Boğazlıyan Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “Okul bahçesinde oluşturulan tarım alanında sebze yetiştirme, boyanarak geri dönüştürülen lastiklere çiçek ekimi yapılması, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan oyun alanında çeşitli parkur, yarışma vb. çalışmaların yapılması şeklindedir. Tüm bu etkinliklerle okul bahçesinin eğitim ortamı olarak kullanılması, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlamaktır. Projeye destek sağlayan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi