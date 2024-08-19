Türkiye'de sürücü belgesi düzenlemeleri, yaş sınırları konusunda köklü değişikliklere gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte, belirli bir yaşın üzerindeki bireylerin araç kullanma hakları etkilenmeye başladı. Bu düzenlemenin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin trafikteki risklerini azaltmaktır.

YENİ DÜZENLEME NEDİR?

Türkiye genelinde geçerli olacak bu düzenlemeyle, belirli bir yaş sınırını aşmış olan sürücüler artık araç kullanamayacaklar. Özellikle 65 yaş ve üstü sürücüler için önemli değişiklikler getirildi. Posta Gazetesi'nden Tamer Heper’in aktardığı bilgilere göre, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan güncellemelerle, ticari taşıma faaliyetlerinde görev alacak şoförler için yaş sınırı getirildi.

TİCARİ TAŞIMA SÜRÜCÜLERİ İÇİN YAŞ SINIRI

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, büyük otobüs şoförlerinin en az 26 yaşında olmaları ve 66 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Aralık 2023'te yaptığı geçici düzenlemeyle, yaş sınırı 69'a çıkarıldı. Bu geçici düzenleme, koronavirüs salgınının ardından ticaret hacmindeki artış ve Kahramanmaraş'taki depremlerin etkisiyle ortaya çıkan sürücü açığını kapatmayı amaçlıyor. 2024 sonuna kadar geçerli olacak bu düzenleme, yaş sınırını 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmiş kişileri etkileyerek, ticari araç kullanma haklarını kaybetmelerine neden olacak.

EHLİYET YENİLEME SÜRELERİ

65 yaşını dolduran kişiler için ehliyet yenileme süresi 3 yılda bir olacak şekilde belirlenmiştir. 80 yaş ve üzeri sürücüler için ise bu süre 2 yıla düşürülmüş, böylece ehliyet yenileme işlemlerinin daha sık yapılması sağlanmıştır.

Bu düzenlemeyle birlikte, yaş sınırını geçen sürücüler, araç kullanma haklarını kaybedecek ve alternatif iş arayışına yönelmek zorunda kalacaklar. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu yeni düzenlemenin detayları, sürücüler ve ilgili tüm taraflar tarafından yakından takip ediliyor.