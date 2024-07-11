Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan resmi açıklamaya göre, artık ehliyetlerde yaş sınırları yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme kapsamında belirli bir yaşın üzerindeki sürücüler, araç kullanamayacak.

YAŞ SINIRI VE BELGE YENİLEME SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye'de sürücü belgesi yaş sınırında ve belirli yaşları aşan sürücülerin belge yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu yeni düzenleme ile özellikle ileri yaş gruplarındaki bireyler, sürücü belgesine sahip olsalar dahi artık araç kullanamayacak. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre ticari taşıma işlerinde çalışacak şoförlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

BÜYÜK OTOBÜS ŞOFÖRLERİ İÇİN YENİ YAŞ SINIRI: MAKSİMUM 69 YAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük otobüs şoförleri için minimum yaş sınırı 26, maksimum yaş sınırı ise 69 olarak belirlendi. Pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak amacıyla yaş sınırının geçici olarak 69'a yükseltildiği belirtildi. Ayrıca, Kahramanmaraş'taki deprem ve sürücü eğitimlerindeki aksamalar nedeniyle bu düzenlemenin 2024 sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Bu kapsamda, 68 yaşını doldurup 69 yaşına giren sürücülerin ticari araç kullanma yetkilerini kaybetmeleri ve alternatif iş seçenekleri aramaları gerekiyor.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ'NDE GEÇİCİ DÜZENLEME: 66 YAŞ SINIRI

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi, taşıma işlerinde çalışacak şoförler için belirli şartlar öngörmektedir. Buna göre, şoförlerin ilgili mevzuat gereğince mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, büyük otobüs kullananların en az 26 yaşında olmaları ve 66 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Aralık 2023'te yayınladığı bir yazı ile pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak amacıyla geçici bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin aksamış olması da sektörün yeni sürücü ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmasına neden oldu.

Bu sebeplerden dolayı düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı. Bu nedenle, 68 yaşını doldurup 69 yaşına giren sürücülerin ticari araç kullanma yetkilerini kaybetmeleri gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRELERİNDE YENİ DÜZENLEME

Ehliyet yenileme süreçlerinde ise, 65 yaşını dolduran sürücüler için her 3 yılda bir, 80 yaşını dolduran sürücüler için ise artan riskler nedeniyle her 2 yılda bir zorunlu yenileme süreleri belirlenmiştir. Bu süreçlerde, sürücülerin ehliyetlerini güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni düzenlemelerle birlikte trafikteki sürücü profilinin değişmesi ve güvenliğin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, belirli yaşın üzerindeki sürücülerin ehliyet yenileme süreçlerine dikkat etmeleri ve belirtilen süreler içinde belgelerini güncellemeleri büyük önem taşıyor.