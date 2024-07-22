Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü adaylarının direksiyon sınavında zorlandığı kurallar yeniden düzenleniyor. Paralel park kuralları gevşetilirken, L park kuralı da değiştiriliyor. Yeni düzen Ocak 2025'te karakterler girecek.

L PARKTA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Sürücü adaylarının 90 derecelik açıyla dar alana park alanı L park kuralı da değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, günler artık oval bir alana park etmek zorunda kalacak. Bu değişiklikle birlikte, L park için arka tarafta bulunan dubalar kaldırılacak ve adaylara iki hak tanınacak.

SINAV SÜRESİ VE ADAY SAYISI DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, direksiyon sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca sınava giren aday sayısı 12'den 10'a düşürüldü. Böylece bir gün içinde en fazla 10 sürücü adayı sınavına girebilecek.

İKİ FARKLI SINAV GÜZERGAHI

Sınav sisteminde önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni yönetime göre, direksiyon sınavları için iki farklı rota belirlenecek ve adayların hangi rotada sınava gireceği komisyon tarafından çekilen kura ile belirlenecek.

OCAK 2025'TE YÜRÜMEYE GİRECEK

Direksiyon sınavındaki bu önemli lisans Ocak 2025'te kişilerin gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararlarını, sürücü adaylarının daha sınavlardaki performansını artırmayı ve süreci adil hale getirmeyi amaçlıyor.