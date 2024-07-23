Ehliyet sahibi sürücüler için önemli bir değişiklik açıklandı. Yapılan duyuruya göre, ehliyet için üst yaş sınırı yeniden belirlenerek belirli bir yaşın üzerindeki bireylerin araç kullanımı yasaklandı. Yozgatlı şoförleri de ilgilendiren bu düzenleme, özellikle ileri yaş gruplarını etkileyerek trafikteki sürücü profilini değiştirmeyi amaçlıyor.

EHLİYET YAŞ SINIRINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye'de sürücü belgesi yaş sınırında yapılan bu değişiklik, sürücülerin belge yenileme süreçlerini de etkiliyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre ticari taşıma işlerinde çalışacak şoförlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Büyük otobüs şoförleri için minimum yaş sınırı 26, maksimum yaş sınırı ise 69 olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak amacıyla yaş sınırını 69'a yükseltti.

69 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERE TİCARİ ARAÇ KULLANMA YASAĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın geçici düzenlemesi ile yaş sınırının pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılayacak şekilde 69'a yükseltildiği belirtildi. Kahramanmaraş’taki deprem ve sürücü eğitimlerindeki aksamalar nedeniyle bu düzenlemenin 2024 sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Bu bağlamda, 68 yaşını doldurup 69 yaşına giren sürücülerin ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecekleri ve alternatif iş seçenekleri aramaları gerektiği vurgulandı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi, taşıma işlerinde çalışacak şoförler için belirli şartlar öngörmektedir. Buna göre, şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, büyük otobüs kullananların en az 26 yaşında olmaları ve 66 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Ancak, ticaret hacmindeki artışı karşılamak amacıyla yapılan geçici düzenleme ile 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirildi.

Ehliyet yenileme konusunda ise, 65 yaşını dolduran kişiler için 3 yılda bir, 80 yaşını dolduran sürücüler için ise 2 yılda bir zorunlu yenileme süreleri belirlendi. Bu süreçlerde, sürücülerin ehliyetlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu yeni düzenlemeler, trafikte güvenliği artırmayı ve sürücü profilini iyileştirmeyi hedefliyor. Detaylı bilgi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.