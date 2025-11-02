Balık tutmak için arkadaşlarıyla yola çıkan gençlerin gezisi faciayla sonuçlanıyordu. Direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü yitirince otomobil gölete düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada, direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü, kontrolünü kaybederek otomobille gölete düştü. Kazada sürücü şans eseri hafif yaralarla kurtulurken, araçta maddi hasar gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, A.B. arkadaşlarıyla birlikte babasının adına kayıtlı 05 ADN 575 plakalı otomobille balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. A.B.‘nin arkadaşı K. G. (18) direksiyona geçti. Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden K.G.‘nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete düştü.

Kazada ehliyeti olmadığı bilinen sürücü K.G. kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan genç Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.